Двое рыбаков утонули за сутки в водоемах Омской области

Следком расследует обстоятельства гбел людей на воде. Фото: СУ СК России по Омской области

В водоемах Омской области за одни сутки погибли двое местных жителей. Трагические инциденты произошли в Большереченском районе, о чем правоохранительные органы сообщили в среду, 23 июля.

Первый инцидент произошел у деревни Решетниково на озере Старица. Тридцатисемилетний местный житель выпал из лодки во время рыбалки и ушел под воду. Свидетелями трагедии стали другие рыбаки, находившиеся на берегу, которые незамедлительно обратились в полицию. Тело мужчины на данный момент не обнаружено, поисковые мероприятия продолжаются.

Во втором случае в правоохранительные органы обратилась местная жительница, чей 53-летний брат не возвращался с рыбалки на протяжении трех дней. На берегу водоема были найдены его одежда и рыболовные снасти. В ходе обследования акватории сотрудники полиции обнаружили тело погибшего мужчины.

Специалисты настоятельно рекомендуют местным жителям и гражданам, отдыхающим на воде, строго соблюдать правила безопасности. Необходимо использовать спасательные жилеты, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. Соблюдение этих простых правил позволяет предотвратить трагедии на сибирских реках и озерах.

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