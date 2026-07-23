Пьяный житель Омской области до полусмерти избил соседей лопатой и сжег машину

Открытое судебное заседание назначено на 5 августа 2026 года Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области перед судом предстанет местный житель, устроивший настоящую расправу над соседями после бытового конфликта на рабочем месте. Как сообщает прокуратура Омской области 23 июля, поводом для жестоких побоев и последующего уничтожения чужого имущества послужил отказ дать зажигалку.

По версии следствия, инцидент начался на территории зернотока. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на коллегу, который не захотел делиться спичками или зажигалкой. Несмотря на то что потерпевший старше нападавшего на двадцать лет, злоумышленник нанес ему удар в лицо, причинив легкий вред здоровью.

На этом агрессор не остановился. Вспомнив старые личные счеты, фигурант направился к дому другого соседа. Вооружившись штыковой лопатой, он обрушил множественные удары на голову и тело мужчины, который старше его на десять лет. Пострадавшему причинен вред здоровью средней тяжести.

Разгоряченный алкоголем мужчина не успокоился даже после избиения. Он разбил лопатой стекла припаркованного автомобиля жертвы, вернулся с канистрой бензина, облил салон и поджег транспортное средство. Машина была полностью уничтожена огнем.

Уголовное дело по статьям 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) уже принято к производству Калачинским городским судом. Рассмотрение дела по существу назначено на 5 августа 2026 года.

Фотографии обгоревшего остова автомобиля приобщены к материалам дела. Правоохранительные органы призывают жителей района решать любые конфликты исключительно в правовом поле, напоминая, что подобные вспышки агрессии ведут за решетку на долгие годы. Кроме того, тяжесть наказания за преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения увеличивается, а значит и возможный тюремный срок.

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