Полиции пришлось стрелять: под Омском мужчина с гвоздодером угрожал сотрудникам МВД

Переполох в Таврическом районе устроил сельчанин с 11 судимостями Фото: Антон ХАРИН. Перейти в Фотобанк КП

42-летний житель села Камышино оказался в центре разбирательств из-за громкого инцидента. Как рассказали 22 июля в УМВД России по Омской области, местная жительница позвонила полицейским и сообщила, что ее избил брат. Он также угрожал вырезать домашний скот, требовал деньги и хотел свести счеты с жизнью. Когда на место ЧП прибыли оперуполномоченный и помощник участкового, находившийся во дворе агрессор попытался на них наброситься.

Фигурант схватил гвоздодер и металлический прут, направился к полицейским, сопровождая свои действия оскорблениями и угрозами расправы. На требования остановиться сельчанин не реагировал. Сотрудникам ведомства пришлось выстрелить вверх из табельного оружия с целью предупреждения. Дебошир бросил инструмент, продолжил движение и остановился только после второго выстрела. В итоге задержанного отвезли в наручниках в отдел полиции.

По факту причинения телесных повреждений заявительнице проводится проверка. Материал о противоправных действиях в отношении представителя власти передан в следственные органы.

В пресс-службе ведомства добавили, что житель Таврического района был судим 11 раз. Причины — кражи, грабежи, разбои и умышленное причинение вреда здоровью.

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