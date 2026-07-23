Омская телебашня окрасится в цвета флагов России и Казахстана

Медиафасад омской телебашни. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Омская телевышка с 23 по 25 июля получит тематическое оформление в честь проведения «XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана». Реализация совместного проекта предполагает появление на медиафасаде сооружения логотипа международного мероприятия, а также государственных флагов Российской Федерации и Республики Казахстан. Подобная инициатива подчеркивает статус Омска как ключевого транспортного и культурного узла Сибири, регулярно принимающего масштабные международные события. Об этом сообщили в Омском ОРТПЦ.

График работы иллюминации уже утвержден. 23 июля подсветка будет функционировать с 22:00 до 01:00, а 24 и 25 июля световое шоу продлится с 22:00 до 02:00. Жители и гости города смогут наблюдать яркое зрелище, которое станет органичным элементом праздничного оформления городской инфраструктуры.

Организация подобных визуальных проектов способствует укреплению добрососедских отношений и создает торжественную атмосферу для участников и делегатов форума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омский транспорт украсят флагами России и Казахстана

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru