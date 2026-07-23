Омский транспорт украсят флагами России и Казахстана

Омские автобусы и трамваи получат праздничное оформление с государственной символикой для встречи участников форума Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

К проведению «Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана» омский общественный транспорт получит праздничное оформление. По улицам города будут курсировать 219 машин с государственной символикой двух стран, что позволит создать торжественную атмосферу для встречи участников и гостей масштабного мероприятия. Об этом 23 июля рассказали в мэрии Омска.

Праздничное оформление коснется автобусов, троллейбусов и трамваев. На кабинах транспортных средств появятся флаги Российской Федерации и Республики Казахстан. Подобная инициатива реализуется при тесной координации между профильными департаментами администрации города и транспортными предприятиями. Межведомственное взаимодействие позволяет оперативно подготовить подвижной состав и обеспечить качественный прием делегатов.

Такое решение подчеркивает региональную значимость Омска как ключевого транспортного и культурного узла Сибири. Жители города, студенты и гости из соседнего государства смогут оценить праздничную атмосферу во время ежедневных поездок. Это способствует укреплению добрососедских отношений и культурного обмена между регионами двух стран.

Подготовка городской инфраструктуры к международным событиям остается приоритетной задачей для создания комфортной среды и демонстрации гостеприимства сибирского региона.

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