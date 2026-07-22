Омская ученая вернула грант 300 тысяч рублей после срыва проекта

Фото: Ольга ЮШКОВА.

22 июля в УФССП по Омской области сообщили о взыскании с сотрудницы ОмГТУ 300 тысяч рублей. Ранее женщина получала данную сумму в качестве государственного гранта.

Молодой исследовательнице выдали целевое финансирование от Фонда содействия инновациям на разработку бактериальных препаратов для очистки почв от нефтяных загрязнений. Первый этап работ омичка выполнила, второй — нет, отчетность не была предоставлена. Фонд обратился в суд, который расторг договор и обязал вернуть деньги как неосновательное обогащение.

Приставы Советского округа возбудили исполнительное производство, исследовательница на следующий день добровольно погасила задолженность.

Ранее, в июле, фонд подвел итоги конкурса. Среди 19 победителей из Омской области оказался аналогичный проект по рекультивации почв, получивший 1 млн рублей.

Ранее мы писали, что с дроппера взыскали 26 тысяч рублей для местного военного.

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