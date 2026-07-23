Омские спасатели отработали тушение пожара и эвакуацию в троллейбусном депо

Спасатели и сотрудники троллейбусного депо отработали эвакуацию персонала и тушение условного пожара с полным обесточиванием контактной сети. Фото: администрация Омска

На территории филиала «Троллейбусное депо» муниципального предприятия «Электрический транспорт» прошли масштабные учения по пожарной безопасности. В мероприятии приняли участие расчеты пожарно-спасательных частей, которые отработали алгоритмы действий при возгорании на объекте с повышенным риском. Об этом сообщили в МЧС России по Омской области.

По условному сигналу диспетчера к месту происшествия оперативно прибыли экипажи седьмой, второй и шестой пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Омской области. Ключевым этапом операции стала слаженная межведомственная координация: сотрудники депо своевременно обесточили здание и контактную сеть. Это критически важное требование техники безопасности, поскольку использование воды при наличии напряжения в электрических сетях и транспорте создает прямую угрозу поражения током для спасателей.

Параллельно спасатели отрабатывали эвакуацию персонала из опасной зоны. Условного пострадавшего обнаружили в задымленном помещении, вывели на свежий воздух и оказали ему первую медицинскую помощь. Одновременно с этим работники депо с помощью специальной машины аварийно-технической службы быстро переместили троллейбус из горящего ремонтного цеха в безопасное место, предотвратив распространение огня на другой подвижной состав.

Специалисты отмечают, что строгое соблюдение правил пожарной безопасности на транспортных предприятиях, включая регулярные инструктажи и проверку систем автоматического отключения питания, является обязательным условием для предотвращения реальных чрезвычайных ситуаций. По итогам тренировочных мероприятий были проанализированы все этапы операции, отмечены грамотные действия расчетов при работе с электрооборудованием и эффективное взаимодействие между подразделениями МЧС и администрацией предприятия.

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