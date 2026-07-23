Более сорока тысяч жителей Омской области регулярно играют в футбол

Фото носит иллюстративный характер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Футбол остается одним из самых массовых видов спорта в Омской области. Активное участие в тренировках и матчах принимают школьники, студенты и взрослые жители городов и сел. Об этом сообщили в Омскстате. Ведомство представило актуальные данные о развитии массового спорта в регионе.

Согласно официальной статистике, в области футболом занимаются более сорока трех тысяч человек, в том числе свыше тридцати пяти тысяч жителей сосредоточено непосредственно в областном центре. Такие показатели подтверждают высокий интерес местного населения к активному образу жизни и командным играм.

Футбольные традиции в Омске имеют глубокие исторические корни. Первое упоминание в прессе о футбольном поединке в городе датировано 1906 годом. Тогда на поле встретились команды омских учащихся и рабочих железнодорожных мастерских с молодыми геологами из Санкт-Петербурга, что положило начало развитию этого вида спорта в Сибири.

Любовь к игре передается из поколения в поколение.

«Футбол — один из любимых видов спорта. Я всей душой болею за нашу команду, являясь ее ярым фанатом с самого детства, ведь исторические победы родного клуба навсегда остаются в памяти поколений», — рассказала нам наша читательница Александра.

Развитие спортивной инфраструктуры и поддержка любительских лиг позволяют гражданам не только укреплять здоровье, но и формировать крепкие социальные связи через увлечение общим делом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тяжелее всего было справиться с течением»: омский росгвардеец получил медаль за спасение погибающих

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru