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Общество22 июля 2026 6:00

«Тяжелее всего было справиться с течением»: омский росгвардеец получил медаль за спасение погибающих

Омский росгвардеец награжден медалью за спасение двух подростков на Иртыше
Екатерина КРАСНОВА
Мужчина успел вытащить из воды двух подростков, причем одна из которых уже ушла под воду. Фото: Росгвардия

Мужчина успел вытащить из воды двух подростков, причем одна из которых уже ушла под воду. Фото: Росгвардия

Старший сержант полиции Дмитрий Г. из управления Росгвардии по Омской области удостоен государственной награды за спасение двух подростков. Указ о награждении медалью «За спасение погибавших» был подписан в апреле 2026 года за героический поступок, совершенный в июне 2025 года на реке Иртыш. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 22 июля.

Происшествие случилось в селе Красный Яр, где сотрудник отдыхал с семьей. Услышав крики о помощи, он подбежал к обрывистому берегу и увидел, как сильное течение уносит двух девочек на глубину. Одна из них уже скрылась под водой и потеряла сознание. Дмитрий несколько раз нырнул в омут, нашел подростка и поднял ее на поверхность. Спасенную девочку он передал другому мужчине для доставки на берег, а сам поплыл ко второй пострадавшей, поддерживая ее на воде до мелководья.

Обеих девочек госпитализировали в Большереченскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи их жизни ничего не угрожало, вскоре местные жительницы вернулись домой.

«Эта государственная награда — заслуженное признание Вашего мужества, решительности и верности присяге. В критической ситуации Вы проявили лучшие качества сотрудника Росгвардии», — отметил врио начальника управления Алексей Танков.

Сам спаситель скромно добавил: «Героем себя не считаю, так как любой человек, а тем более если он носит погоны, должен помогать тем, кто оказался в беде и нуждается в помощи».

Специалисты рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности на водных объектах. Купаться следует только в оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра и избегать захода в воду при сильном течении.

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