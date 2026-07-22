«Тяжелее всего было справиться с течением»: омский росгвардеец получил медаль за спасение погибающих

Мужчина успел вытащить из воды двух подростков, причем одна из которых уже ушла под воду. Фото: Росгвардия

Старший сержант полиции Дмитрий Г. из управления Росгвардии по Омской области удостоен государственной награды за спасение двух подростков. Указ о награждении медалью «За спасение погибавших» был подписан в апреле 2026 года за героический поступок, совершенный в июне 2025 года на реке Иртыш. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 22 июля.

Происшествие случилось в селе Красный Яр, где сотрудник отдыхал с семьей. Услышав крики о помощи, он подбежал к обрывистому берегу и увидел, как сильное течение уносит двух девочек на глубину. Одна из них уже скрылась под водой и потеряла сознание. Дмитрий несколько раз нырнул в омут, нашел подростка и поднял ее на поверхность. Спасенную девочку он передал другому мужчине для доставки на берег, а сам поплыл ко второй пострадавшей, поддерживая ее на воде до мелководья.

Обеих девочек госпитализировали в Большереченскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи их жизни ничего не угрожало, вскоре местные жительницы вернулись домой.

«Эта государственная награда — заслуженное признание Вашего мужества, решительности и верности присяге. В критической ситуации Вы проявили лучшие качества сотрудника Росгвардии», — отметил врио начальника управления Алексей Танков.

Сам спаситель скромно добавил: «Героем себя не считаю, так как любой человек, а тем более если он носит погоны, должен помогать тем, кто оказался в беде и нуждается в помощи».

Специалисты рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности на водных объектах. Купаться следует только в оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра и избегать захода в воду при сильном течении.

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