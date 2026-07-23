Омский аэропорт задержал первый за десятилетия рейс в Сухум на полтора часа

Борт из Сухума прибыл с опозданием Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Омской области, планировавшие путешествие на черноморское побережье, столкнулись с задержкой исторического авиарейса более чем на полтора часа. Вылет, запланированный на 04:45, был перенесен на 06:24 из-за позднего прибытия воздушного судна из Абхазии, сообщили в пресс-службе омского аэропорта 23 июля.

Данное направление стало первым прямым авиасообщением между городами за много десятилетий, что вызвало повышенный интерес среди местных туристов. Однако старт регулярных перевозок сопровождался техническими шероховатостями. Основной причиной срыва графика стало опоздание борта, выполнявшего обратный рейс из Сухума, что повлекло за собой вынужденное ожидание для пассажиров в аэропорту Омска.

Сбои в расписании затронули не только абхазское направление. В этот же день авиакомпания была вынуждена перенести время вылетов в Москву, Сочи и Минеральные Воды, а также в Горно-Алтайск. Подобные задержки создают дополнительные неудобства для путешественников, вынуждая их корректировать планы и ожидать обновления информации на табло.

Представители авиаперевозчиков рекомендуют пассажирам заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, особенно в период начала активного туристического сезона. Своевременное информирование позволяет минимизировать стресс и грамотно спланировать время ожидания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд в Омской области обязал снести дамбу, подтопившую трассу Омск — Тюмень

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru