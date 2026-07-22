Суд в Омской области обязал снести дамбу, подтопившую трассу Омск — Тюмень

Аварийная земляная насыпь на реке Камышловка создает угрозу подтопления. Фото: пресс-служба прокуратуры Омского района

Прокуратура Омского района через суд добилась демонтажа незаконной дамбы на реке Камышловка. Сооружение вызвало подпор воды высотой более четырех метров весной 2024 года, что привело к подтоплению федеральной трассы Омск — Тюмень и дачных участков местных жителей. Об этом рассказали 22 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка показала, что в русле реки у микрорайона «Александровская усадьба» Дружинского сельского поселения неизвестные лица возвели земляную насыпь с водопропускными сооружениями без разрешения и проекта. В апреле 2026 года прокурор Омского района Владислав Васильев совместно с первым заместителем министра природных ресурсов и экологии региона Вадимом Матвеевым провели комиссионное обследование. Они установили, что дамба находится в аварийном состоянии, частично обрушилась и создает прямую угрозу подтопления федеральной трассы и имущества граждан, а также причиняет вред окружающей среде, вызывая истощение реки и гибель обитателей.

Поскольку лицо, построившее дамбу, не установлено, а сооружение расположено на территории муниципального района, надзорное ведомство направило в суд исковое заявление. Прокуратура потребовала обязать органы власти демонтировать насыпь, убрать водопропускные сооружения и восстановить естественное русло реки. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Демонтаж аварийного сооружения позволит восстановить экологический баланс водоема и предотвратить повторные паводковые ситуации, угрожающие инфраструктуре и безопасности жителей Омского района.

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