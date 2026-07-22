Омских железнодорожников наказали за сход вагонов на перегоне двух станций

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Омская транспортная прокуратура завершила проверку инцидента, который произошел в мае 2026-го на железной дороге в Омской области. Тогда на перегоне между станциями Любинская и Драгунская с путей сошел вагон. О результатах проверки сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как выяснили проверяющие, пути на этом участке содержались ненадлежащим образом, и виноваты в этом оказались работники Называевской дистанции пути (это структурное подразделение ОАО «РЖД»).

Инцидент случился ночью 11 мая. По счастливой случайности, вагон был порожним и не перевернулся. Люди не пострадали, однако движение поездов на этом участке пришлось временно перекрыть. Восстановительные работы заняли несколько часов, а несколько пассажирских составов задержались в пути — одно опоздание составило почти час.

Прокуратура не оставила это без последствий. Транспортный прокурор внес представление заместителю начальника Западно-Сибирской железной дороги по Омскому территориальному управлению. После этого были приняты организационные меры, а четыре должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, главного инженера дистанции пути оштрафовали за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (часть 6 статьи 11.1 КоАП РФ).

Сумму штрафа в ведомстве не сообщили.

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