Омских школьников не берут в 10 класс по причине неуспеваемости

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области родители девятиклассников жалуются на отказы в приеме в старшую школу. Директора ссылаются на неуспеваемость и нехватку мест, что противоречит федеральному закону, гарантирующему бесплатное и общедоступное среднее образование. Об этом рассказал 22 июля в соцсетях депутат Госдумы Олег Смолин.

Конкурсный отбор допускается только при комплектовании профильных классов с углубленным изучением отдельных дисциплин. Если ученик не проходит по конкурсу, администрация обязана зачислить его в класс универсального профиля. Эту позицию недавно подтвердило Министерство просвещения России, направив соответствующее разъяснение в региональные ведомства. Парламентарий подчеркнул, что в девятом классе многие дети еще не могут точно определить будущую профессию, требовать от них жесткого выбора преждевременно и несправедливо.

Депутат призвал всех, кто столкнулся с необоснованными отказами, обращаться к нему письменно. Такие вопросы, по его словам Смолина, будут оперативно решаться.

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