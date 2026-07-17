В Омской области шесть выпускников получили по 100 баллов сразу на двух ЕГЭ

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области подвели итоги проведения ЕГЭ в 2026 году. О результатах омских выпускников рассказали в региональном минобре.

В целом в регионе насчитали 52 стобалльные работы, 46 выпускников получили 100 баллов по одному предмету, а шестерым удалось добиться выдающегося результата – они получили по 100 балов на ЕГЭ сразу по двум предметам.

Наиболее глубокие знания омские школьники показали по русскому языку (16 работ на 100 баллов), литературе (11 работ) и физике (10 работ).

Труднее всего дался им единый экзамен по английскому языку и информатике – по этим дисциплинам всего по одной стобалльной работе. Кроме того, пять омских учеников получили 100 баллов по химии и столько же по профильной математике.

Как отметили в минобре, успешнее всего сдали ЕГЭ выпускники городских учреждений образования: гимназия № 19, гимназия № 146, лицей № 92 и центр «Бизнес и информационные технологии», хотя стобалльные работы есть и в сельских школах.

В целом ЕГЭ в этом году сдали 8 200 омских выпускников.

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