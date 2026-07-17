В Омской области шесть выпускников получили по 100 баллов сразу на двух ЕГЭ

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Омской области подвели итоги проведения ЕГЭ в 2026 году. О результатах омских выпускников рассказали в региональном минобре.
В целом в регионе насчитали 52 стобалльные работы, 46 выпускников получили 100 баллов по одному предмету, а шестерым удалось добиться выдающегося результата – они получили по 100 балов на ЕГЭ сразу по двум предметам.
Наиболее глубокие знания омские школьники показали по русскому языку (16 работ на 100 баллов), литературе (11 работ) и физике (10 работ).
Труднее всего дался им единый экзамен по английскому языку и информатике – по этим дисциплинам всего по одной стобалльной работе. Кроме того, пять омских учеников получили 100 баллов по химии и столько же по профильной математике.
Как отметили в минобре, успешнее всего сдали ЕГЭ выпускники городских учреждений образования: гимназия № 19, гимназия № 146, лицей № 92 и центр «Бизнес и информационные технологии», хотя стобалльные работы есть и в сельских школах.
В целом ЕГЭ в этом году сдали 8 200 омских выпускников.
Ранее КП-Омск сообщала, что омичей предупредили об опасности «попкорновой болезни» легких от вейпов
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru