В омской РЭК прокомментировали уровень платы за «коммуналку»

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В региональной энергетической комиссии Омской области подвели итоги мониторинга коммунальных платежей за 2 первых квартала 2026 года. В ведомстве сообщили, что начисления во всех муниципалитетах анализировались ежемесячно. За отчетный период не обнаружили ни одного случая превышения допустимых пределов роста платы за ЖКУ.

Для удержания цен в установленных рамках комиссия утвердила более 320 льготных тарифов, действующих на протяжении первых 9 месяцев текущего года. Возникающую разницу между экономически обоснованными и льготными расценками компенсировали поставщикам ресурсов из областного бюджета. Такой механизм, по данным ведомства, охватывал почти всех жителей Омской области.

Ранее в РЭК объяснили, что с 1 октября 2026 года планируется повышение тарифов на газ, воду, водоотведение, отопление и электроэнергию.

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