Омичам объяснили резкий рост тарифов на ЖКУ

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске разгорелась дискуссия после анонса новых тарифов на ЖКУ, которые вступят в силу осенью. Местная жительница возмутилась в соцсетях плановым повышением на 13% при официальной инфляции около 5% и отсутствии индексации зарплат, назвав подорожание необоснованным. Женщине ответил председатель РЭК региона Дмитрий Русских.

Он пояснил, что предельные индексы роста платы устанавливает федеральный центр. С 1 октября правительство утвердило для Омской области средний индекс в 13% с возможным отклонением до 12,9% на модернизацию сетей. В ряде областей планка выше: на Ставрополье почти 44%, в Коми 30,3%. Основные драйверы роста: инфляция 5,1%, увеличение МРОТ на 20,7%, удорожание газа на 9,6%, его транспортировки на 11,6%, электричества на 13,2% и передачи энергии на 15,2% при доле топлива в затратах до 80%. Благодаря региональным льготным тарифам и компенсациям поставщикам из бюджета итоговый платеж не превысит 13%.

Разъяснение чиновника не принесло омичке облегчения. Она заметила, что доходы населения давно не растут, а люди десятилетиями исправно платят и теперь вынуждены финансировать обновление изношенных сетей за свой счет, назвав такую политику однобокой.

Ранее мы писали, что местные долгожители старше 80 лет получат удвоенную фиксированную часть пенсии.

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