В Омске администрация готовит ремонт разрушающейся стены в детском саду

Фото носит иллюстративный характер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В омском детском саду номер 375 зафиксировано обрушение кирпичной кладки и бетона с несущей стены помещения бассейна. О ситуации сегодня, 22 июля, рассказали родители воспитанников учреждения в социальных сетях.

По словам омичей, с несущей конструкции медленно осыпаются куски бетона и кирпича. Омичи требуют от администрации детского сада и городских властей немедленно перекрыть доступ к опасному участку и приступить к полноценному ремонту до начала нового учебного года, чтобы исключить любую угрозу для жизни и здоровья малышей.

В мэрии «КП-Омск» прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«Специалисты уже провели обследование здания дошкольного учреждения. В настоящее время готовятся технические решения по устранению повреждений и проведению ремонтных работ», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Вопрос организации занятий на контроле департамента образования и администрации дошкольного учреждения.

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