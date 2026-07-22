Мэр взял на личный контроль жилищную проблему многодетной омички

Омичку исключили из очереди, но вскоре восстановят Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омске после резонанса с исключением многодетной семьи библиотекаря Натальи Романовой из очереди на получение льготного жилья мэр Сергей Шелест заверил, что взял всю данную ситуацию под личный контроль. Напомним, в СМИ и соцсетях сообщили, что женщину кроме исключения из очереди и попросили выехать из муниципальной квартиры, которую она снимает, несмотря на то, что сама ее семья много лет приводится властями как пример образцовой — дружной, спортивной и православной.

Профильные чиновники ранее заключили, что семья лишается права на найм муниципального жилья, так как исключена из очереди на получение своего, льготного.

В своих аккаунтах в соцсетях мэр подчеркнул, что о выселении Натальи и ее детей речи уже не идет. Муниципальная квартира, которую они занимают на условиях коммерческого найма в течение 10 лет, останется за ними же. В очереди на получение жилья омичку, для этого нужные документы уже готовятся.

«Особо подчеркну, что подобные ситуации повторяться не должны. Руководство департамента жилищной политики, допустившее профессиональный промах, получит дисциплинарное взыскание. Приношу Наталье искренние извинения за произошедший инцидент. Считаю, что воспитание детей в многодетной семье — важнейший вклад в укрепление традиционных российских ценностей и будущее нашего общества. Буду рад познакомиться с семьей Романовых лично. Встречу организуем в ближайшее время», — заверил градоначальник.

Ранее мы писали, что глава СКР потребовал доклад о жилье для сирот в Омской области.

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