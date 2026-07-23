Дефицит мест и работа со второго курса: ректор СИБИТа рассказал об особенностях приемной кампании 2026 года

Ректор СИБИТа Максим Родионов. Фото: СИБИТ

Абитуриенты Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) начали ориентироваться на скорейшее трудоустройство еще во время учебы. Как отметил в интервью ректор вуза Максим Родионов, если раньше выпускники школ спрашивали о стоимости обучения, то теперь их первым делом интересует список работодателей-партнеров и возможность пройти практику.

Приемная кампания 2026 года проходит в условиях высокой конкуренции. По словам Максима Родионова, прогнозируемый дефицит бюджетных мест полностью оправдался. Несмотря на сохранение общего числа бесплатных мест в стране, они концентрируются на инженерных и медицинских специальностях. Для гуманитарных и экономических вузов введены жесткие квоты на платное обучение, привязанные к среднему числу студентов за последние три года. Выпускники прошлых лет также добавляют ажиотажа, из-за чего высокий конкурс складывается даже на внебюджетные направления.

«Если весной мы говорили о том, что ожидаем высокий интерес со стороны абитуриентов, то сегодня уже можем сказать: этот прогноз полностью оправдался. Количество обращений и заявлений остается высоким, конкурсная ситуация меняется практически ежедневно, поэтому тем, кто еще не определился с выбором, откладывать решение точно не стоит», — подчеркнул Максим Родионов.

Вуз делает ставку на практико-ориентированный подход. Образовательный процесс строится так, чтобы стажировки не были формальностью: студенты работают с реальными кейсами и участвуют в мастер-классах. Среди партнеров СИБИТа — Сбербанк, «Газпромнефть-ОНПЗ», ПО «Полет», компания «Деловые линии» и подразделения МВД России. Благодаря этому некоторые выпускники получают предложения о работе еще до защиты диплома.

Ректор предостерег от подачи документов в последний момент. Он посоветовал школьникам выбирать университет исходя из образовательной среды и связей с работодателями.

«Выбор учебного заведения — это не просто решение о месте получения образования, а определение среды, которая будет формировать профессиональное мышление и социальный капитал», — подытожил Максим Родионов.

Самым высоким спросом традиционно пользуются информационные технологии, экономика, управление и юриспруденция. В этом году вуз зафиксировал резкий рост интереса к социальным наукам, поэтому были открыты новые программы «Педагогика» и «Психология управления». Также продолжается набор на магистерскую программу по юриспруденции. Всего в текущем году в СИБИТе доступно всего 40 бюджетных мест, еще 100 мест открыто в Сибирской региональной школе бизнеса (колледже).

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