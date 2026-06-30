СИБИТ превратил День молодежи в Омске в квест по профессиям

Фото: СИБИТ

Площадка Сибирского института бизнеса и информационных технологий стала одним из самых креативных и популярных мест на Дне молодежи в Омске. Студенты превратили профориентацию в увлекательный интерактив, заставив горожан угадывать зашифрованные специальности и вращать «Колесо профессий».

Ярким событием праздника на Пешеходном Любинском стала работа площадки СИБИТа и Сибирской региональной школы бизнеса в Южно-Театральном сквере. Организаторы отошли от скучных лекций, предложив омичам всех возрастов игру «Колесце профессий СИБИТа».

Вращая колесо, участники могли не только выиграть брендированный леденец, но и проверить свою эрудицию. Студенты предлагали отгадать, кто скрывается за загадочными названиями:

«Рулевой по региону» (специалист по ГМУ).

«Властелин пятой стихии» (отсылка к Иосифу Бродскому, правильный ответ — финансист).

«НЛО-фейк, БПЛА-факт» (оператор беспилотного летательного аппарата).

А также объясняли разницу между айтишниками уровней «джун, мидл и синьор».

Необычный формат привлек самую разную аудиторию: от школьников, выбирающих вуз, до родителей с детьми и старшего поколения, интересующегося курсами переподготовки.

Главной целью было не просто развлечь, а показать разнообразие образовательных программ.По словам ректора Максима Родионова студенты проявили невероятную инициативу и креативность, превратив серьезный вопрос выбора профессии в яркий и запоминающийся праздник.

«В этом году мы с гордостью отметили День молодежи на пешеходном Любинском, где наша площадка была расположена в южно-театральном сквере. Студенты Сибирского института бизнеса и информационных технологий и Сибирской региональной школы бизнеса активно приглашали омичей принять участие в увлекательной игре «Колесо профессий СИБИТа и СРШБ. Наши студенты проявили инициативу и креативность, что позволило сделать праздник ярким и запоминающимся. Я надеюсь, что этот день вдохновил участников на новые достижения и помог открыть для себя новые горизонты», — отметил ректор СИБИТа Максим Родионов.

Гости площадки смогли узнать о новых перспективных направлениях подготовки, открытых в этом году: «Психология управления» и «Психология образования». Для абитуриентов и их родителей самой приятной новостью стало сообщение о появлении бюджетных мест, что делает качественное образование более доступным.

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