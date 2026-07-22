Омские авиапожарные продолжают тушить леса в Томской области

Работа омских авиапожарных в лесах Томской области требует высокой квалификации и слаженных действий. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сводная группа из Омкой области из 23 квалифицированных авиапожарных продолжает ликвидацию возгораний на территории Томской области. Специалисты прибыли в соседний регион в середине июня из-за резкого осложнения лесопожарной обстановки. Об этом рассказали сегодня в специализированном ведомстве.

Состав сводной команды Омской области сформирован из трех групп, в том числе двух из Омского и одной из Крутинского авиаотделений. В июле произошла плановая ротация личного состава: шесть специалистов, отработавших месяц, вернулись домой, а на их место прибыли семь новых сотрудников. Такой подход позволяет поддерживать необходимую численность группировки и обеспечивать непрерывное участие омского региона в тушении природных пожаров.

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