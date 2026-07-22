Омские автобусы временно изменят маршруты в центре из-за праздника

Изменение связано с Крестным ходом, который пройдет в этот день Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В утренние часы 26 июля в центре Омска ограничат движение транспорта для проведения мероприятий, посвященных Дню Крещения Руси. В связи с этим шесть маршрутов общественного транспорта временно поедут по новым схемам. Об этом напомнили сегодня в департаменте транспорта Омска.

Ограничения будут действовать с 09:00 до 12:30. Маршрут № 25 проследует через улицы Думскую, Маршала Жукова, Лермонтова и проспект Карла Маркса. Маршруты № 34 и № 94, а также ночной № 343Н направятся через улицу Фрунзе, при этом ночной автобус сделает выезд на улицу Герцена. Маршрут № 62 доедет до КДЦ «Маяковский» с разворотом под мостом. Маршрут № 73 изменит путь через улицы Интернациональную, Гагарина и Комсомольский мост.

Организаторы мероприятий рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать поездки и пользоваться альтернативными видами транспорта. Временные изменения необходимы для обеспечения безопасности пешеходов во время массовых гуляний в исторической части Омска.

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