На Конева и 3-й Енисейской заработает новая схема движения с поворотом

Фото носит иллюстративный характер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске завершается масштабная реконструкция одного из самых загруженных узлов города. С завтрашнего дня, 23 июля, на пересечении улиц Конева и 3-я Енисейская вводится в эксплуатацию новый светофорный объект. Об этом сообщили в администрации города 22 июля.

Главное изменение коснется водителей, выезжающих с моста имени 60-летия Победы в сторону улицы 70 лет Октября. Теперь привычный левый поворот будет осуществляться по схеме отнесенного маневра. Чтобы попасть на улицу 3-ю Енисейскую, автомобилистам необходимо проехать прямо через перекресток на разрешающий сигнал светофора. Затем на удалении примерно 200 метров нужно будет развернуться по специально обустроенному съезду и далее совершить правый поворот на нужную улицу.

Для тех, кто поворачивает направо, движение станет значительно быстрее. На всех подходах к перекрестку организованы так называемые канализированные правые повороты. Это специальные выделенные полосы, которые позволят транспорту уходить вправо без задержек на основной сигнал светофора, что существенно увеличит общую пропускную способность узла.

В администрации города просят омичей быть предельно внимательными в первые дни работы новой схемы во избежание аварийных ситуаций.

Также обращаем внимание пассажиров общественного транспорта: остановка «Микрорайон Авангард» при движении в центр города остается на прежнем месте — сразу за пересечением улиц Конева и 3-я Енисейская.

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