В Омске инспекторы ДПС спасли двухлетнего ребенка, проглотившего монету

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

В Омске инспекторы ДПС помогли спасти двухлетнего ребенка, проглотившего монету. О действиях экипажа рассказали в УМВД по Омской области.

В дневное время экипаж ДПС, находившийся на Соборной площади, получил необычный сигнал — к ним подбежал обеспокоенный водитель с двухлетним сыном на руках. Мужчина сообщил, что малыш проглотил монету и начал задыхаться, ему требовалась срочная помощь врачей.

Стражи порядка не стали дожидаться скорой — мальчика с отцом оперативно пересадили в патрульный автомобиль. Включив проблесковые маячки и сирену, полицейские доставили ребенка в детскую клиническую больницу за считанные минуты.

Медики незамедлительно занялись маленьким пациентом. Убедившись, что жизни малыша ничего не угрожает, инспекторы вернулись на дежурство.

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