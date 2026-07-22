Омская компания, строившая Крымский мост, переехала в Новороссийск

Строительство мостового перехода, требующее высокой квалификации и значительных ресурсов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омское предприятие, зарегистрированное в бизнес-центре «Мир» на проспекте Мира, официально сменило место нахождения на город Новороссийск Краснодарского края. Решение о релокации принято на фоне существенного ухудшения финансовых показателей: выручка фирмы сократилась на 40% до 92 млн рублей, а чистый убыток составил 32,9 млн рублей. Такие данные о предприятии обновились по ЕГРЮЛ и сервису «Руспрофиль».

Предприятие было зарегистрировано в марте 2021 года. Его директором и единственным бенефициаром выступает омский предприниматель Виктор Гапченко, ранее являвшийся учредителем ООО «СК Стройтрансгрупп». Организация специализируется на возведении мостов и тоннелей, заявляя об огромном опыте работы. В портфолио подрядчика числятся такие значимые объекты, как Крымский мост и переправа через Волгу в Татарстане, которая в 2023 году вошла в состав платной магистрали М12.

По информации сервиса «Руспрофиль», финансовые результаты компании демонстрируют устойчивую негативную динамику. Помимо падения доходов, численность сотрудников после 2022 года уменьшилась со 116 до 72 человек.

Примечательно, что в Москве действует ООО «Мост» с аналогичной специализацией, тесно связанное с омским предпринимателем Олегом Шишовым, бывшим главой НПО «Мостовик». Среди учредителей этой столичной фирмы числится ООО «Лидер», принадлежащее Аделине Шишовой. Данная структура регулярно получает крупные подряды, в том числе в Ленинградской области.

Переезд ключевого строительного актива из Омской области в южный регион отражает общие тенденции оптимизации расходов в отрасли, однако оставляет вопросы о дальнейшей реализации инфраструктурных проектов с участием местных подрядчиков.

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