Омским отличникам «Тотального диктанта» выдали сувенирные кружки с ошибками

Читательница «КП-Омск» рассказала изданию о досадных ошибках на сувенирной продукции, которую выдали омским отличникам «Тотального диктанта» - 2026. «Тотальный диктант» прошел в Омске 18 апреля. Однако сувенирную кружку участница акции достала из коробки только сейчас.
Организатором диктанта выступил ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. И именно в название этого учреждения закрались ошибки.
«В слове «государственный» перепутаны местами буквы «с» и «т», а после сокращения «им.» отсутствует точка», — рассказала читательница нашему изданию.
Отметим, что кружки изготавливал не сам университет, а партнеры акции, и вероятно, они делали это в спешке.
Ранее организаторы сообщали, что Омской области в очном формате в «Тотальном диктанте» участвовали две тысячи человек. Отличниками, которым достались сувенирные кружки, стали 85 человек.
Ранее КП-Омск сообщала, что на омских полях на две недели раньше началась уборка урожая
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