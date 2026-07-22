Омским отличникам «Тотального диктанта» выдали сувенирные кружки с ошибками

Фото: Елена Завьялова

Читательница «КП-Омск» рассказала изданию о досадных ошибках на сувенирной продукции, которую выдали омским отличникам «Тотального диктанта» - 2026. «Тотальный диктант» прошел в Омске 18 апреля. Однако сувенирную кружку участница акции достала из коробки только сейчас.

Организатором диктанта выступил ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. И именно в название этого учреждения закрались ошибки.

«В слове «государственный» перепутаны местами буквы «с» и «т», а после сокращения «им.» отсутствует точка», — рассказала читательница нашему изданию.

Отметим, что кружки изготавливал не сам университет, а партнеры акции, и вероятно, они делали это в спешке.

Ранее организаторы сообщали, что Омской области в очном формате в «Тотальном диктанте» участвовали две тысячи человек. Отличниками, которым достались сувенирные кружки, стали 85 человек.

Ранее КП-Омск сообщала, что на омских полях на две недели раньше началась уборка урожая

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