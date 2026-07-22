На омских полях на две недели раньше началась уборка урожая

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На полях Омской области на две недели раньше традиционных сроков началась уборочная кампания. О ее старте сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Аграрии приступили к уборке озимых. Работы стартовали на территории Омского, Кормиловского и Марьяновского районов, далее в Омской области начнется уборка яровых культур.

По словам специалистов, столь ранние сроки уборочной кампании связаны с уcтойчивой жаркой погодой, которая сложилась на территории Омской области в нынешний весенне-летний период. Она способствовала раннему вызреванию хлебов.

Ранее КП-Омск сообщала, что дачи в омском Осташково второй раз за сезон оказались под водой

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru