Бывшего первого зама омского министра здравоохранения наградили перед переводом

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области

Бывшего первого заместителя министра здравоохранения Омской области Андрея Сухарева наградили знаком отличия «За служение Омской области» III степени. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Примечательно, что документ был подписан 14 июля, за несколько дней перед переводом Сухарева на другую работу — он стал новым главврачом Областной клинической больницы, сменив на этом посту многолетнего главу ОКБ Константина Полежаева.

Андрей Сухарев хорошо известен в медицинских кругах. Свою трудовую биографию он начинал еще в начале 90-х — работал медбратом в Областной детской клинической больнице. Затем более десяти посвятил практической медицине, а с 2004 года возглавил детскую городскую больницу № 1.

В дальнейшем его деятельность сместилась в административно-управленческую плоскость. С 2006 года он курировал здравоохранение Кировского округа Омска, затем руководил отделом лицензирования, а позже — контрольно-надзорным управлением в территориальном органе Росздравнадзора. В 2010 году Сухарев вернулся к руководству лечебными учреждениями: сначала стал главврачом городской поликлиники № 2, а с 2012 года занимал аналогичную должность в детской больнице № 3.

На посту перзама Сухарева сменил Илья Батухтин, который работает в минздраве уже 20 лет.

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