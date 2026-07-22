Выставка «Флора» в Омске в этом году переедет в другое место

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В этом году выставка садоводства и зеленого строительства «Флора», которая традиционно проходит в Омске на День города, в этом году сменит место дислокации. Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель мэра Инна Елецкая.

Как рассказала представитель мэрии, переезд связан с масштабной реконструкцией набережной Тухачевского, которая затрагивает и Выставочный сквер. Поэтому «Флора» в этом году будут перенесена в дендросад имени Гензе. В дни проведения «Флоры» вход в сад будет бесплатным для всех желающих.

Ранее КП-Омск сообщала, о программе празднования Дня города и о том, какие звезды приедут к омичам

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