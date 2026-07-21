День Омской области и День города омичи отметят под знаком Культурной столицы

Фото: Сергей Сапоцкий

Представители мэрии и облправительства во вторник, 21 июля, на пресс-конференции рассказали, как пройдет День Омской области и города Омска. Фактически отмечать его будут три дня, 31 июля и 1-2 августа.

Напомним, что с прошлого года День города одновременно празднуется и как День Омской области. И в этот раз концепция у него, конечно, прямо связана со статусом Культурной столицы, который город носит весь 2026 год, отметил областной министр культуры Юрий Трофимов.

«Так что то знамя столицы, которое мы несем с начала года, будет развеваться во всю ширь, и это системная работа, системная программа, рассчитанная на весь год, но, безусловно, связана с самыми важными событиями года.

Именно поэтому на сей раз Сибирский международный марафон*, например, будут проводить под музыку в исполнении симфонического оркестра. Так что всех приглашаю на марафон и потому, что это будет именно под знаком Культурной столицы. И кто захочет, даже сможет пронести ее флаг и одновременно бежать одну из дистанций, можно и небольшую. Это не так сложно.

Марафон это, как всегда, большое событие. А вообще во всех локациях города и области будут проходить мероприятия и 1 августа, и в преддверии, 31 июля, и в воскресенье, 2 августа под эгидой Культурной столицы», — сообщил министр.

Вице-мэр Инна Елецкая назвала места, где в центре Омска будут проводить основные пункты культурной программы. Конечно, празднование будет идти в сквере имени Дзержинского, у Тарских ворот, на площади Победы пройдет спортивный фестиваль «Самый сильный человек Омска» (6+).

«Я особо хочу обратить внимание на улицу Музейную, там будет очень много интересных событий. Одно из них — интеллектуальное. Наши муниципальные библиотеки реализовали проект «Омская фишка», это настольная игра. Начали проект два года назад, но теперь он получил грант Фонда президентских инициатив, и мы произвели 100 комплектов таких игр, из них три в большой версии, для игры на улице, на земле. И каждый желающий сможет в праздничные дни поучаствовать в такой игре. После этого 100 комплектов мы передадим в библиотеки, и там их можно будет брать себе на время как книги. Там очень много вариаций, четыре большие темы. Интересно будет всем, как я думаю», — отметила вице-мэр Инна Елецкая.

Как дополнил директор городского департамента культуры Олег Федоренко, из местных артистов всего в праздничных программах будет задействовано около четырех тысяч человек, их подготовка уже на финальном этапе. Почти все костюмы пошиты, репетиции завершаются.

«Особенно интересным ожидается модифицированный, работающий уже несколько лет проект «Модно в Омске», в южном сквере у драмтеатра это будет на сей раз. Соединяем там и моду, и дизайн, и самое главное — театральное искусство», — рассказал Федоренко.

Напомним, приглашенными звездами праздника на Соборной площади станут Андрей Державин и группа «Сталкер» (12+), они выступят 1 августа в 19:30, а также Ольга Серябкина (12+), которая споет там же в этот день, в 21:30, после награждения призеров марафона.

Кроме того, в программе - фестивали кино, авторских песен, циркового искусства, семейного отдыха.

* возрастная категория «0+»

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