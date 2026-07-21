Семь школ Омска стали партнерами федерального проекта «Сириус»

Площадка «Сириус» во время фестиваля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В новом учебном году семь образовательных учреждений Омска официально вошли в проект «Школы — ассоциированные партнеры «Сириуса». Инициатива реализуется под эгидой национального проекта «Молодежь и дети» и направлена на поддержку одаренных учащихся по всей стране.Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В программу 2026 и 2027 учебного года вошли семь образовательных учреждений, в том числе инженерно-технологический лицей № 25, лицей № 64, гимназия № 85, гимназия № 115, средняя школа № 135 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Дмитриева, а также лицеи № 143 и № 149. Статус поможет учебным заведениям стать частью федеральной сети передового образования.

Ключевыми особенностями партнерства станет создание специализированных классов, применение единой методологии и использование проектной деятельности. Руководитель регионального центра Татьяна Баракина отметила: «В школах будут формироваться профильные классы, обычно с седьмого или восьмого, а также с десятого класса, с углубленным изучением математики, физики, химии, биологии и информатики. Фонд предоставит образовательным организациям методические материалы, учебные планы и доступ к электронной платформе для ведения уроков».

Учащиеся будут регулярно принимать участие в научно-исследовательских проектах, таких как «Сириус. Лето» и «Уроки настоящего», решая реальные задачи от технологических компаний и научных институтов. Педагоги, в свою очередь, пройдут специальные программы повышения квалификации, разработанные экспертами федерального центра.

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