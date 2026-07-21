Для омских учителей закрепили особый статус и новые льготы

На снимке: педагоги Омска и области. Фото: пресс-служба регионального департамента образования администрации

21 июля в пресс-службе министерства образования Омской области рассказали о новом Указе президента России Владимира Путина. Документ закрепил на государственном уровне особый статус профессии учителя. Речь идет о повышении ее престижа и создании комфортных условий для педагогической деятельности.

Людям, выбравшим указанный род занятий, гарантировали непрерывное профессиональное развитие, дополнительное образование и методическую поддержку. Для начинающих специалистов ввели наставничество на срок не менее года. Предусмотрели бесплатный доступ к электронным ресурсам и цифровым библиотекам.

Педагоги со стажем от 25 лет смогут получить звание «Ветеран труда» и право бесплатно посещать государственные музеи ежемесячно, получать юридическую помощь, защиту от угроз жизни и здоровью.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Регионам рекомендовали принимать детей учителей в детсады в первую очередь.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, количество заявлений в педвузы увеличилось до 585 тысяч и продолжает расти. Правительству поручено утвердить единый образец удостоверения учителя и пересмотреть нормы рабочего времени. Главы регионов могут добавлять свои льготы. Указ президента уже вступил в силу.

Ранее мы писали, что омичи пожаловались на низкую зарплату учителей.

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