Для омских учителей закрепили особый статус и новые льготы

21 июля в пресс-службе министерства образования Омской области рассказали о новом Указе президента России Владимира Путина. Документ закрепил на государственном уровне особый статус профессии учителя. Речь идет о повышении ее престижа и создании комфортных условий для педагогической деятельности.
Людям, выбравшим указанный род занятий, гарантировали непрерывное профессиональное развитие, дополнительное образование и методическую поддержку. Для начинающих специалистов ввели наставничество на срок не менее года. Предусмотрели бесплатный доступ к электронным ресурсам и цифровым библиотекам.
Педагоги со стажем от 25 лет смогут получить звание «Ветеран труда» и право бесплатно посещать государственные музеи ежемесячно, получать юридическую помощь, защиту от угроз жизни и здоровью.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Регионам рекомендовали принимать детей учителей в детсады в первую очередь.
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, количество заявлений в педвузы увеличилось до 585 тысяч и продолжает расти. Правительству поручено утвердить единый образец удостоверения учителя и пересмотреть нормы рабочего времени. Главы регионов могут добавлять свои льготы. Указ президента уже вступил в силу.
Ранее мы писали, что омичи пожаловались на низкую зарплату учителей.
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