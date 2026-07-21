Омские власти выделили 240 тысяч рублей на экстренную эвакуацию жителей

Автобусы при угрозе должны быть поданы в короткое время Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Муниципалитет объявил отбор подрядной организации для оперативной транспортировки населения при возникновении угрозы или чрезвычайных обстоятельств. По условиям технического задания мэрии Омска, будущему исполнителю предстоит предоставлять по требованию управления делами мэрии четыре пассажирских автобуса различного класса вместимости. Главным критерием отбора является скорость реагирования. Транспорт должен прибыть в точку сбора максимум через час после получения диспетчерского сигнала.Информация появилась на сайте Госзакупок.

«Автобусы должны быть поданы по звонку оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы города Омска в течение одного часа, при наличии соответствующих дорожных условий, автобусы в любое время суток прибывают в установленное место», — сказано в контракте.

Действие соглашения рассчитано до 30 декабря текущего года. Экстренные заявки будут поступать в телефонном режиме напрямую от оперативного дежурного ЕДДС, который скоординирует перевозчика, указав точные координаты и время для подачи машин. На эти цели из городского бюджета готовы направить 240 тысяч рублей. Примечательно, что аналогичный контракт, заключенный властями в начале года, обошелся казне несколько дороже, тогда на транспортные нужды выделялось 273 тысячи рублей.

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