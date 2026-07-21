Сгоревшие военные склады в центре Омска выставят на продажу

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Госкорпорация «Дом.рф» готовит к реализации имущественный комплекс в центре Омска по адресу улица Пушкина, 64а. Будущему покупателю достанется земельный участок площадью 0,66 га и строения общей площадью около 2,3 тысячи м². Категория — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — для размещения военных объектов.

Долгое время в кирпичных зданиях располагались склады для армейских нужд, в одном из них в марте 2022 года произошел крупный пожар. На сегодняшний день начальная цена лота еще не определена, аукцион запланирован на третий квартал 2026-го. Весь комплекс включает три здания площадью 675,5, 585,7 и 578,7 м², общая площадь объектов — около 9 тысяч м². Сейчас строения стоят заброшенными, в будущем они перейдут в частную собственность.

Ранее мы писали, что недостроенный завод на углу улиц 6-й Ленинградской и 6-й Станционной продают с дисконтом.

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