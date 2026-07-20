В Омске назвали дату открытия самого большого за Уралом фонтана

Зимой фонтан будет превращаться в каток Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Названа дата открытия самого большого за Уралом музыкального фонтана. Его строительство ранее на территории Омской крепости анонсировали региональные власти.

Дата открытия фонтана стала известна из опубликованной официальной программы Форума международного сотрудничества Россия Казахстан, который пройдет в Омске с 24 по 25 июля. Открытие фонтана состоится вечером в заключительный день форума. Запуск будет торжественным церемонию будут транслировать на Соборной площади во время праздничного концерта.

При этом отмечается, что в открытии фонтана смогут принять участие только участники Форума, допуск к объекту будет осуществляться по специальным бейджам.

Напомним, проект благоустройства Омской крепости разрабатывался международным архитектурным бюро J. K. Wiedemann. Проект будет реализован за счет частно-государственного партнерства.

Ранее КП-Омск сообщала, что омичи смогут прямым рейсом улететь в Абхазию

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru