Омичи смогут прямым рейсом улететь в Абхазию

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже на этой неделе у омичей появится возможность улететь прямым рейсом в Абхазию. О старте авиаперевозок к морю сообщил Омский аэропорт.

Как рассказали в воздушной гавани, первый рейс по маршруту Сухум–Омск–Сухум состоится уже 23 июля. Омичей доставит до Абхазии самолет Boeing 737-800, время в пути составит четыре часа.

Из Омска в Абхазию самолеты будут летать по четвергам, вылет – в 4:45. Обратно из Сухума омичи смогут вылететь в среду в 20:40, в Омск самолет прибудет в 3:35 четверга.

Планируется, что рейсы будут осуществляться до 17 сентября.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске за день в двух ДТП пострадали дети-пассажиры

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