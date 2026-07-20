В полиции поделились деталями инцидентов и снимками с мест происшествий. Фото: УМВД России по Омской области

В воскресенье, 19 июля, в Омске произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В обоих случаях пострадали дети, находившиеся в салонах машин. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Первая авария случилась около 15:00 на пересечении улиц 3-й Молодежной и Окружной дороги. 49-летний водитель «Чери» не выдержал дистанцию и врезался в «Тойоту» под управлением мужчины 1994 года рождения. От удара подбитый автомобиль отбросило на «Форд». В результате пассажир японской иномарки — мальчик 2009 года рождения — был доставлен в больницу.

Второе ДТП зафиксировали около 16:55 у дома №5 по улице Молодогвардейской. 43-летняя женщина, управляя «Тойотой», не уступила дорогу и столкнулась с «Ладой Калиной». В результате медпомощь понадобилась как самой женщине, так и детям, которых она везла. Это мальчик 2023-го и девочка 2004 годов рождения.

По обоим фактам Госавтоинспекция проводит проверки и устанавливают обстоятельства инцидентов. Полиция опубликовала снимки с мест ЧП.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Ранее мы писали, что на трассе Марьяновка-Шербакуль в ДТП погибла водитель «Хавала».

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