Омича без его ведома подключили к сотовой связи в Краснодаре

Фото: Светлана Макеева. Перейти в Фотобанк КП

Омич сам того не ведая оказался абонентом сотовой связи в другом городе. Договор на подключение был оформлен в Краснодаре, при этом житель Омска туда не ездил и своих персональных данных для подключения не передавал.

Удивленный таким фактом омич обратился в прокуратуру Кировского округа. Незаконное подключение выявила прокурорская проверка. Как оказалось, данные омича для подключения к сети сотового оператора использовал краснодарский индивидуальный предприниматель. При этом абонентский номер самостоятельно не оформлялся, подпись в договоре омичу не принадлежит.

В итоге на предприимчивого ИП было заведено дело об административном правонарушении по статье «Включение оператором или лицом, действующим от имени оператора связи, недостоверных сведений в договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи». А материалы прокурорской проверки направились в Роскомнадзор по Южному федеральному округу.

Последнее ведомство оштрафовало краснодарского предпринимателя на 50 тысяч рублей. Как уточнили в прокуратуре, это максимальное наказание по данной статье.

Ранее КА-Омск сообщала, что в Омске суд обязал коммунальщиков восстановить асфальт во дворе после ремонта

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