В Омске суд обязал коммунальщиков восстановить асфальт во дворе после ремонта

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В Омске Первомайский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску собственника квартиры в доме на улице Октябрьская к «Тепловой компания» о восстановлении асфальта, нарушенного в ходе аварийно-восстановительных работ. И вынес решение о конкретном сроке, в который ответчик должен восстановить требуемое.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, было установлено, что в декабре 2023 года АО «Тепловая компания» проводила ремонт с заменой трубопровода на территории у дома № 159 по улице Октябрьская. В результате было повреждено асфальтобетонное покрытие тротуаров и придомовой территории.

«Однако, вопреки требованиям Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска, восстановительные работы ответчиком проведены не были.

Истец, являясь собственником жилого помещения в указанном доме, обратился в суд с требованием обязать тепловую компанию восстановить нарушенное благоустройство и взыскать судебную неустойку (астрент) на случай неисполнения решения», — также сообщили в судах.

Надо отметить, ответчик претензии не оспаривал, но возражал против срока исполнения и размера неустойки, обосновывая это отсутствием финансирования.

Суд в итоге пришел к выводу, что истец, будучи собственником доли в праве общей собственности на земельный участок под домом, вправе сам требовать устранения нарушений, связанных с повреждением асфальта. Решение общего собрания собственников для обращения в суд с таким иском не обязательно.

«Учитывая объем необходимых работ, суд установил срок для восстановления асфальтового покрытия — до 1 ноября 2026 года. Кроме того, для стимулирования ответчика к своевременному исполнению судебного акта суд взыскал в пользу истца судебную неустойку в размере 500 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до его фактического исполнения», — отметила пресс-служба.

Решение в апелляционной инстанции не обжаловалось, вступило в законную силу. Суд выдал исполнительный лист истцу.

Ранее мы писали, что мэрию Омска обязали по суду оплатить капремонт дома на улице Спартаковской.

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