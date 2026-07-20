Пока омичка работала в палисаднике, у нее похитили телефон, 60 тысяч и ключи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В омском отделе полиции № 8 раскрыли необычную кражу. 66-летняя жительница Советского округа так увлеклась работой в палисаднике, что не заметила, как ее обокрали.

Инцидент случился возле дома по улице Энтузиастов. Пока женщина ухаживала за цветами, ее сумка сиротливо стояла на лавочке возле подъезда. А когда омичка закончила работу, то не нашла в ней ни смартфона, ни ключей от квартиры. Более того, с ее счета пропали 60 тысяч рублей.

Обескураженная омичка обратилась в полицию, и там быстро установили виновницу. Как оказалось, оставленную без присмотра сумку заметила 36-летняя рецидивистка, ранее неоднократно судимая за кражи, и, никем не замеченная, успела в ней покопаться. Она стянула из сумки телефон пенсионерки и ключи от ее дома. Вошла в банковское приложение и перевела на свою карту 60 тысяч рублей с чужого счета.

Теперь воровке инкриминируют два эпизода кражи. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске суд поставил точку в деле о хищении денег маткапитала

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