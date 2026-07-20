В Омской области не нашлось желающих чинить северную дорогу после паводка

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

20 июля областное Главное управление контрактной системы объявило несостоявшимся электронный аукцион за право провести восстановительный ремонт дороги Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском районе. Дорога размыта с момента паводка 2024 года.

На торги со стартовой ценой контракта в 99,7 млн рублей не пришло ни одной заявки.

При этом в мае контракт на восстановление другого, более длинного, участка этой же дороги заключили с АО «Омскавтодор». За работ заказчик заплатит исполнителю 181,9 млн рублей.

Ранее на торги за право отремонтировать в Усть-Ишимском районе размытую дорогу между Усть-Ишимом и Вяткой и дорогу в Тару пришло по одной заявке. Оба участника торгов запросили там стартовые суммы — 105,4 млн и 215,8 млн рублей соответственно. Контракты с ними еще не заключены.

Ранее о том, что федеральный бюджет выделил деньги на аварийно-восстановительный ремонт дорог, которые были разрушены паводком, мы уже сообщали.

С того момента определились подрядчики для восстановления трех дорог в Усть-Ишимском и Знаменском районах. АО «Дорожное ремонтно-строительное управление №6» ведет ремонт дороги между Усть-Ишимом и Малой Бичей, ООО «Арт РемСтрой» работает на дороге между Знаменским и Качуково, а БУОО «Тевризское дорожное ремонтно-строительное управление» чинит дорогу между селами Тузаклы, Усть-Шиш и Новоягодное.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru