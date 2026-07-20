Омичу грозит до 10 лет по статье 228 УК РФ за полтора килограмма марихуаны

Момент задержания. Фото: УМВД России по Омской области

В Омске возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ в отношении 52-летнего жителя Кировского округа. Полицейские остановили мужчину на улице Муромцева, когда он переносил объемный черный пакет с веществом растительного происхождения. Подробности рассказали сегодня

Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной. Вес запрещенного вещества в высушенном виде составил 1671 грамм. Задержанный пояснил оперативникам, что собрал коноплю для личного потребления. При этом ранее данный гражданин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Санкция части 2 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливают круг лиц, который может быть причастен к распространению запрещенных веществ.

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