Столетняя омичка встала на ноги после сложного перелома бедра

Пожилая женщина перенесла непростую операцию и теперь восстанавливается. Фото: минздрав Омской области

Столетняя жительница Омска успешно восстановилась после закрытого перелома шейки бедра. Омские врачи-травматологи в экстренном порядке провели высокотехнологичную операцию по остеосинтезу, что позволило пожилой женщине начать передвигаться с ходунками уже через три-пять дней. Подробности сегодня, 20 июля, рассказали в региональном минздраве.

Среди возрастных пациентов переломы шейки бедра и прилегающих областей считаются одними из наиболее тяжелых. Чаще всего подобные повреждения происходят при падении с высоты собственного роста на бок по причине снижения плотности костной ткани или метастатических поражений.

Золотым стандартом в лечении переломов бедренной кости у пожилых людей сегодня является активный хирургический подход. Главная идея состоит в том, чтобы как можно скорее восстановить опору и подвижность, не допустив пролежней, пневмонии или тромбозов. При консервативном лечении смертность в течение первого года остается довольно высокой.

«У пожилых людей часто есть сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и деменция, — подчеркнул врач-травматолог-ортопед Константин Самсонов. — Однако в большинстве случаев таким пациентам показано оперативное лечение. Мультидисциплинарный подход и наличие всех смежных специалистов позволяют выполнять подобные вмешательства довольно успешно. Возрастным пациентам крайне необходимо двигаться, продолжать свой устоявшийся многолетний образ жизни. С травмой они становятся фактически прикованными к кровати, что негативно сказывается в дальнейшем на их психологическом и физическом состоянии».

Проведенное оперативное лечение позволяет значительно уменьшить болевой синдром и облегчить уход за пациентами при поворотах на бок, профилактике пролежней и проведении гигиенических процедур. В большинстве случаев в течение первых суток подобные пациенты при посторонней помощи начинают садиться в постели, а через три-пять дней передвигаться при помощи ходунков.

Современная медицина в Омске демонстрирует высокие результаты в помощи старшему поколению, доказывая, что даже в самых сложных случаях возраст не является абсолютным противопоказанием для возвращения к активной жизни.

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