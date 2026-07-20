Следите за здоровьем без стресса: разбираемся в диспансерном наблюдении и помощи страховой компании по ОМС

Современная российская превентивная медицина строится на профилактике: диспансеризации (в том числе углубленной и по оценке репродуктивного здоровья), профилактическом осмотре и диспансерном наблюдении. Все эти мероприятия включают утвержденный комплекс обследований. Их цель - выявить заболевания на ранней стадии, определить факторы риска, а также установить группу здоровья (их три) и группу диспансерного наблюдения.

Если возникли сложности при прохождении диспансерного наблюдения: не назначают положенные обследования в предусмотренном объеме, или вы долго их ожидаете, не откладывайте - обратитесь за помощью в свою страховую компанию, оформившую вам полис ОМС. Достаточно позвонить по телефону, представители страховой свяжутся с медицинской организацией и помогут получить положенную медицинскую помощь. Просто позвоните по номеру 8-800-100-07-02, напишите на сайте sogaz-med.ru или зайдите в ближайший офис «СОГАЗ-Мед».

Кто нуждается в диспансерном наблюдении

«Диспансерное наблюдение - это не формальность и не дополнительные визиты в поликлинику. Оно необходимо людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто перенес тяжелые болезни, травмы или операции. Главная задача такого наблюдения - контролировать состояние пациента и, вовремя заметив изменения, скорректировать лечение и предупредить развитие осложнений. Особенно важно это для пациентов с несколькими хроническими заболеваниями, поскольку именно они находятся в группе наиболее высокого риска. К сожалению, многие прекращают наблюдение, если самочувствие улучшилось. Но именно регулярный контроль помогает сохранить здоровье и избежать серьезных последствий. Пациент имеет право на такое наблюдение в рамках ОМС, и если возникают сложности с его организацией, важно обратиться за поддержкой - в том числе к своей страховой медицинской организации», - отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Особого внимания требуют пациенты с сочетанием нескольких хронических заболеваний (в частности, сердечно сосудистых и других неинфекционных) - у них повышен риск смерти. Такие группы Минздрав определил как приоритетные для диспансерного наблюдения.

Что включает диспансерное наблюдение

Порядок диспансерного наблюдения утвержден Приказом Минздрава РФ № 168н от 15.03.2022: в нем перечислены заболевания основания для наблюдения, специалисты, объем и кратность обследований в течение года. Наблюдение ведут врачи терапевты и профильные специалисты: проводят осмотры, оценивают состояние, корректируют лечение, назначают обследования и реабилитацию, дают рекомендации по вторичной профилактике. Все данные фиксируют в Контрольной карте диспансерного наблюдения.

Как не пропустить прием

Пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению, приглашают на приемпредставители страховой медицинской организации. Они индивидуально информируют застрахованных с помощью смс-сообщений, звонков, электронной почты, формируют приоритетные группы и сопровождают пациентов - особенно тех, у кого диагностированы злокачественные новообразования. По данным «СОГАЗ Мед», в зоне особого внимания - около 1,2 млн застрахованных с онкодиагнозами; из них на диспансерном наблюдении - около 73%.

Если вы видите на экране звонок от «СОГАЗ-Мед: страхование ОМС» - вам звонят представители этой страховой медицинской компании, чтобы пригласить пройти профилактические мероприятия. Они помогают своевременно выявить опасные заболевания на ранних стадиях и минимизировать риски их развития. Тем самым сохранить и продлить здоровье граждан на долгие годы. Узнать больше о профилактике вы можете на сайте sogaz-med.ru или по телефону 8-800-100-07-02.

Страховые медицинские компании также контролируют своевременность, объем и качество диспансерного наблюдения. В 2025 году среди распространенных дефектов в онкологии и кардиологии - несоблюдение сроков обследований и приемов, неполный объем диагностических и (или) лечебных мероприятий, т.е. несоблюдение сроков обследований, приемов специалистов, осуществление не в полной мере диагностических процедур.

«Перечень доступной медпомощи по ОМС большой и постоянно расширяется. Есть вопросы о системе ОМС или столкнулись с нарушениями: отказом в медпомощи по ОМС, затягиванием сроков обследования или намеками на платные услуги? Помните, что полис ОМС - это не просто документ для поликлиники, а также реальный инструмент для защиты прав в сфере здравоохранения. Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», представители компании вам помогут. Бесплатно разберутся в ситуации и добьются положенного по закону лечения. Просто позвоните по номеру 8-800-100-07-02, напишите на сайте sogaz-med.ru или зайдите в ближайший офис», - отметил Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов.

Фото предоставлено пресс-службой «СОГАЗ-Мед»

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