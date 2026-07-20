Сумма налога на имущество омичей выросла на 30 % и достигла 1,2 млрд рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Общая сумма налоговых сборов с жителей Омской области заметно увеличилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Сегодня в Управлении ФНС по Омской области подвели итоги начисления имущественных налогов за 2025 год.

В 2025 году плательщиками налога на имущество физических лиц стали 742000 граждан. Фискальный сбор исчислен в отношении 633000 объектов недвижимости, включая помещения торгово-офисного назначения. Общая сумма начислений составила 1,2 млрд рублей, что на 30 % превышает показатели 2024 года. В налоговой службе уточнили, что основными причинами такого уверенного роста стали расширение перечня коммерческих объектов, облагаемых исходя из их кадастровой стоимости, а также массовое включение в налогооблагаемую базу новых квартир и частных жилых домов.

Несмотря на увеличение общих начислений, объем предоставленных налоговых льгот за 2025 год достиг внушительной суммы в 392 млн рублей. Государственной поддержкой воспользовались 310000 пенсионеров, 65000 предпенсионеров, 19000 инвалидов, 36000 многодетных семей и 16000 ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Налоговые органы получают необходимые сведения для беззаявительного применения льгот напрямую из Социального фонда России, Росреестра и региональных органов социальной защиты. Такой межведомственный обмен данными полностью избавляет граждан от необходимости самостоятельно собирать справки, писать заявления и тратить время на визиты в инспекции.

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