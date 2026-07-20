Омские долгожители старше 80 лет получат удвоенную фиксированную часть пенсии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области около 50 тысяч пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, начинают получать повышенную страховую пенсию по старости. Фиксированная выплата удваивается автоматически, без обращения в клиентские службы. Об этом рассказали 20 июля в региональном отделении Социального фонда России.

В 2026 году обычный размер фиксированной части составляет 9 584,69 рубля. После 80-летия она достигает 19 169,38 рубля. Данная сумма гарантирована государством и не зависит от стажа, зарплаты или страховых взносов. Повышение рассчитывают со дня рождения, а пенсия в новом размере приходит уже в следующем месяце. Перерасчет не требует подачи заявлений, все изменения вносятся автоматически.

Новое правило не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалиды первой группы, достигшие 80 лет, также не получают повторного удвоения, так как уже имеют аналогичную надбавку.

Пенсионерам важно внимательно следить за изменениями в выплатах и при возникновении вопросов обращаться за разъяснениями в Социальный фонд.

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