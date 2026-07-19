В 4 районах Омской области на неделю отключат телевидение

В Омске прерывания вещания не будет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей ряда районов Омской области предупредили о временном прекращении приема эфирного сигнала. Профилактические работы на передающем оборудовании стартуют 21 июля и продлятся 4 дня, затронув несколько населенных пунктов. Об этом сообщили в ОРТПЦ.

Отключения телевидения будут проводиться поэтапно. 21 июля с 05:00 до 14:00 без сигнала останутся жители Тары. На следующий день, 22 июля, работы пройдут в 2 этапа: с 08:00 до 12:00 и с 14:00 сигнал пропадет в поселке Веселая Поляна Любинского района, а также в селе Уленкуль Большереченского района. 23 июля профилактика запланирована в самом Большеречье. Завершится череда отключений 24 июля, когда с 06:00 до 12:00 телевидение перестанет работать в селе Ингалы Большереченского района.

Подобные плановые мероприятия регулярно проводятся для обеспечения надежной и бесперебойной работы передающих станций в долгосрочной перспективе. Временные неудобства необходимы для замены устаревших компонентов и точной настройки оборудования. При этом в самом Омске перебои с телерадиовещанием не ожидаются, и горожане смогут смотреть любимые передачи в штатном режиме. Жителям 4 районов области рекомендуется заранее учесть график работ и найти альтернативные способы получения информации или досуга на время отсутствия эфирного сигнала.

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