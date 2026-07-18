Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

В Омске установили памятник Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю. Монумент появился в мемориальном комплексе парка имени 30-летия Победы. Об этом сообщили 18 июля в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В церемонии приняли участие представители местных властей, Республики Татарстан, национально-культурных объединений и военные. Собравшиеся возложили цветы к новому памятнику, а также к мемориалу «Мать-сибирячка с сыном» и Вечному огню.

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

Справочно:

Имя автора патриотических стихов золотыми буквами вписано в историю мировой литературы и Великой Победы. Произведения были созданы в застенках фашистской тюрьмы Моабит и переведены более чем на 60 языков. Строки стали символом несгибаемой силы духа, верности Родине и высокого человеческого достоинства.

Напомним, Омское Прииртышье исторически является многонациональной территорией мира и добрососедства, где бережно сохраняются традиции взаимного уважения. Появление скульптуры в год 120-летия со дня рождения поэта укрепило культурные связи области и Татарстана.

На церемонии память защитников Отечества почтили минутой молчания.

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

Ранее мы писали, что в Омске установят памятный знак воинам-афганцам и герою Борису Суворову.

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