Житель Омской области самостоятельно задержал серийного вора в маске

Как оказалось, мужчина уже совершил уже не первую кражу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Москаленки местный житель проявил бдительность и своими силами задержал опасного рецидивиста, проникшего на его территорию. Преступник, экипированный маской с прорезями для глаз, пытался совершить очередную кражу, но был схвачен хозяином на месте преступления. Подробности рассказали в УМВД России по Омской области в воскресенье. 19 июля.

Инцидент произошел, когда сельчанин вернулся домой и обнаружил во дворе незнакомца, выходившего из его незапертого гаража. Злоумышленник был одет в зимнюю лыжную шапку с прорезями для глаз и перчатки, что сразу выдавало его криминальные намерения. Хозяин домовладения не растерялся, схватил нарушителя и немедленно вызвал наряд полиции.

На допросе задержанный признался, что увидел открытые ворота и решил проникнуть внутрь для хищения чужого имущества. Выяснилось, что мужчина является ранее судимым рецидивистом, специализирующимся на кражах из автотранспорта. В декабре 2025 года злоумышленник совершил 1 из своих преступлений, похитив кошелек с 20000 рублей из оставленной без присмотра машины на пустынной улице. Весной добычей вора стали 48000 рублей, которые он вынес из припаркованной Газели местного фермера. Общий ущерб от действий серийного преступника составил 68000 рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следствие отмечает, что мужчина полностью раскаялся и уже возместил материальный ущерб всем пострадавшим. Подобные случаи наглядно демонстрируют важность бдительности граждан и необходимости запирать гаражи и автомобили даже на непродолжительное время.

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