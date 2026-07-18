Омская пенсионерка перевела мошенникам более 3 млн рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Омской области зарегистрировали 1820 хищений с использованием IT-технологий. Ущерб по уголовным делам превысил 710 млн рублей. Люди продолжают верить в существование «безопасного счета». Очередной жертвой стала пенсионерка, которая на протяжении нескольких дней общалась с лжесотрудниками Росфинмониторинга. Об этом сообщили в прокуратуре.

14 июля в полицию обратилась женщина, которую злоумышленники убедили перевести более 3 млн рублей на «безопасный счет». Предлог — защита от хищения. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется поиск преступников.

Прокуратура напоминает: сотрудники официальных ведомств и Центробанка никогда не звонят с подобными предложениями. При получении такого звонка нужно немедленно прервать разговор и проверить информацию в дежурной части инстанции, сотрудник которой якобы звонил.

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